Zucchero, quando la musica oltrepassa i confini (Di venerdì 25 settembre 2020) corriere.it La musica è come il sesso: bisogna sperimentare sempre nuove posizioni. Così definisce la musica il cantautore romagnolo Zucchero. Per lui la musica non è solo ascolto, ma anche coinvolgimento carnale. La musica è la musa ispiratrice del cantante, la sua compagna di vita. Non è solo strumenti, melodie, voce. E’ emozione, sensazione, brivido, commozione. E’ speranza, gioia, malinconia. La musica è semplicemente vita e la vita è musica tramutata in azioni. D’altronde è difficile immaginare un’esistenza priva di musica. Zucchero questo lo sa. E così oggi Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero è annoverato fra i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) corriere.it Laè come il sesso: bisogna sperimentare sempre nuove posizioni. Così definisce lail cantautore romagnolo. Per lui lanon è solo ascolto, ma anche coinvolgimento carnale. Laè la musa ispiratrice del cantante, la sua compagna di vita. Non è solo strumenti, melodie, voce. E’ emozione, sensazione, brivido, commozione. E’ speranza, gioia, malinconia. Laè semplicemente vita e la vita ètramutata in azioni. D’altronde è difficile immaginare un’esistenza priva diquesto lo sa. E così oggi Adelmo Fornaciari, in arteè annoverato fra i ...

Luke2375 : Corto circuito! Quando I falsi allarmismi si incrociano con le pseudoscienze @MedBunker #zucchero #omeopatia… - LaCondy : @massy978 E allo stesso tempo un incubo! Quando chiedi “quanto zucchero vuoi nel caffè?” E ti rispondono “Lagom” ?? ok, ma quanto??? ?? - alone73x1 : #25Settembre Nati oggi Zucchero Poi, ho visto gli occhi tuoi Rotolando verso casa Chiamare i miei Che bella sei Ch… - la_silvy88 : Lo shock di @ritatato15 quando nel mio cappuccino chiaro con cannella ci ho messo pure DUE BUSTINE di zucchero.?????? - camsaywhatsup : scusami camilla se ti pacco sempre io vorrei tanto uscire con te ma come faccio se me lo chiedi quando non posso zucchero ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Zucchero quando Buon compleanno, Zucchero! Felici 65 anni di «sana e consapevole libidine» funky e blues GQ Italia Buon compleanno ZUCCHERO. Per i suoi 65° compleanno il video di “Sarebbe questo il mondo”

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI in occasione del suo 65° compleanno, omaggia i fan con un contributo video inedito girato in una deserta Piazza San Marco a Venezia esibendosi in una speciale versione pian ...

Zucchero “Sugar” Fornaciari: oggi, nel giorno del suo 65° compleanno, omaggia i fan con un contributo video inedito!

“Sarebbe questo il mondo che sognavo da bambino?” canta Zucchero “Sugar” Fornaciari che oggi, nel giorno del suo 65° compleanno, omaggia i fan con un contributo video inedito girato in una deserta Pia ...

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI in occasione del suo 65° compleanno, omaggia i fan con un contributo video inedito girato in una deserta Piazza San Marco a Venezia esibendosi in una speciale versione pian ...“Sarebbe questo il mondo che sognavo da bambino?” canta Zucchero “Sugar” Fornaciari che oggi, nel giorno del suo 65° compleanno, omaggia i fan con un contributo video inedito girato in una deserta Pia ...