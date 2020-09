Vaticano | il card Becciu | io accusato di peculato | è tutto surreale

(Di venerdì 25 settembre 2020) 'E' un po' strana la cosa, in altri momenti mi ero trovato per parlare di altre cose, non di me, mi sento un po' stralunato. Ieri fino alle 6:02 mi sentivo amico del Papa, fedele esecutore del Papa'. ...

"E' un po' strana la cosa, in altri momenti mi ero trovato per parlare di altre cose, non di me, mi sento un po' stralunato. Ieri fino alle 6:02 mi sentivo amico del Papa, fedele esecutore del Papa".L’ormai ex cardinale fa affiorare una grande amarezza rispondendo all’Adnkronos dopo le dimissioni da prefetto delle Cause dei Santi e dai diritti di cardinale consegnate al Papa. Monsignor Viganò all ...