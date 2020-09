Sotto pressione i mercati europei (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. A pesare sul sentiment degli operatori sono i timori per la situazione dei contagi, soprattutto in Francia, dove il premier ha paventato un nuovo lockdown. Intanto, oltreoceano, riprendono i contatti tra Democratici e Repubblicani per varare un nuovo pacchetto di aiuti all’economia americana. Sul mercato Forex, sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,26%. L’Oro continua la seduta poco Sotto la parità, con un calo dello 0,56%. Debole il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 40,04 dollari per barile. In salita lo spread, che arriva a quota +141 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,89%. Nello scenario borsistico europeo in apnea ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. A pesare sul sentiment degli operatori sono i timori per la situazione dei contagi, soprattutto in Francia, dove il premier ha paventato un nuovo lockdown. Intanto, oltreoceano, riprendono i contatti tra Democratici e Repubblicani per varare un nuovo pacchetto di aiuti all’economia americana. Sul mercato Forex, sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,26%. L’Oro continua la seduta pocola parità, con un calo dello 0,56%. Debole il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 40,04 dollari per barile. In salita lo spread, che arriva a quota +141 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,89%. Nello scenario borsistico europeo in apnea ...

Ultime Notizie dalla rete : Sotto pressione Sotto pressione i mercati europei Teleborsa Grecia: coronavirus, annunciato potenziamento delle terapie intensive nel paese

Atene, 25 set 13:30 - (Agenzia Nova) - Sono 900 i casi attivi di coronavirus nella città di Atene. Lo ha reso noto oggi il ministro della Salute ellenico, Vassilis Kikilias, nel corso di un'intervista ...

Al carcere di Lecce reparti inadeguati per i detenuti psichiatrici: la denuncia di Osapp

Ennesimo grido di aiuto da parte di Osapp, sindacato di polizia penitenziaria. La casa circondariale di Lecce non ha posti disponibili per i reclusi con problemi psichiatrici e questi spesso vengono r ...

