Raffaele Fitto “Sono positivo al Covid”

ROMA (ITALPRESS) – "Dopo aver ricevuto, mercoledì scorso, la notizia da parte di un mio stretto collaboratore della sua positività al test covid-19 ho chiesto immediatamente alla Asl di essere sottoposto a tampone insieme alla mia famiglia.Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi". Lo scrive su facebook l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Fitto, candidato sconFitto alla presidenza di Regione Puglia per il centrodestra."Continuerò ovviamente la quarantena – aggiunge – fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie. Ciao a tutti e a presto. P.S.: spero che almeno su questo gli odiatori professionisti si prendano una bella pausa!".(ITALPRESS).

