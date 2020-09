Morto poco prima dell’intervento. Doveva essere un’operazione di routine ma per Vittorio è andato tutto storto (Di venerdì 25 settembre 2020) Tragedia improvvisa nella mattinata di giovedì 17 settembre. L’imprenditore opitergino Vittorio Silvestrini è Morto a 72 anni poco prima sottoporsi ad un intervento estetico in un centro chirurgico di Spresiano, in Via Galvani. Come riportato da “La Tribuna di Treviso”, sul decesso sta indagando la procura di Treviso che ha disposto l’autopsia sul corpo del fondatore, nel 1979, dell’azienda Perlarredi di Azzano Decimo. L’esame autoptico sarà eseguito lunedì 21 settembre. Ad oggi sono due i medici iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di “responsabilità colposa per morte in ambito sanitario”. L’intervento a cui Silvestrini Doveva sottoporsi era la riduzione di una cicatrice relativa ad un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Tragedia improvvisa nella mattinata di giovedì 17 settembre. L’imprenditore opiterginoSilvestrini èa 72 annisottoporsi ad un intervento estetico in un centro chirurgico di Spresiano, in Via Galvani. Come riportato da “La Tribuna di Treviso”, sul decesso sta indagando la procura di Treviso che ha disposto l’autopsia sul corpo del fondatore, nel 1979, dell’azienda Perlarredi di Azzano Decimo. L’esame autoptico sarà eseguito lunedì 21 settembre. Ad oggi sono due i medici iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di “responsabilità colposa per morte in ambito sanitario”. L’intervento a cui Silvestrinisottoporsi era la riduzione di una cicatrice relativa ad un ...

Bellarkesh : RT @aleegriffin03: ma poi scusate nulla ha senso bellamy è morto per madi, gabriel anche ma alla fine è morta lo stesso. l'ultima stagione… - ywankos : scusate ma non riesco a metabolizzare del tutto la notizia che ho saputo nel pomeriggio: poco fuori paese c'è stato… - Daje93 : @SkinnyGio Ne vogliamo parlare?! Non che sia una gara ma in sto period ho rotto l'auto (non poco), mi è morto il ce… - SimonaCroisette : RT @Ferula18: @BrunoGiannarel1 Certo, è così purtroppo e un morto in più è sempre troppo, ma fin'ora teniamo. Non è poco. Spero che molti c… - popone1967 : @MrGius La mia ormai sta diventando quasi tutta bianca per cui c'è poco da fare. La tinta neanche morto -

Ultime Notizie dalla rete : Morto poco Morto poco prima dell'intervento, giovedì l'ultimo saluto a Vittorio Silvestrini. Oggi Treviso C’è anche il cellulare della moglie di Attilio Fontana fra gli altri undici sequestrati per il caso camici

A non sapere che le Procure di Pavia e Milano non si erano coordinate, e anzi forse nemmeno parlate, nessuno crederebbe a un caso. E invece, 24 ore dopo che i pm pavesi Venditti e Mazza (nell’inchiest ...

Dopo 75 anni scopre il soldato che la salvò

di Stefano Benzoni "Mamma, mi compri i biglietti per l’autobus?". La richiesta della figlia Michela indispettisce un po’ la signora Mirna Milandri. Non può immaginare che quella semplice frase darà il ...

A non sapere che le Procure di Pavia e Milano non si erano coordinate, e anzi forse nemmeno parlate, nessuno crederebbe a un caso. E invece, 24 ore dopo che i pm pavesi Venditti e Mazza (nell’inchiest ...di Stefano Benzoni "Mamma, mi compri i biglietti per l’autobus?". La richiesta della figlia Michela indispettisce un po’ la signora Mirna Milandri. Non può immaginare che quella semplice frase darà il ...