Mido attacca Koeman | “Mi ha massacrato all’Ajax Ora vediamo come si comporta con Messi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Voglio vedere quale sarà la risposta dialle parole di Messi riguardo Suarez.mie ha ordinato all’Ajax di vendermi per aver detto la mia in pubblico sulla squadra, nonostante avessi solo 18 anni. Non mi sto paragonando a Messi ma è tutto molto interessante“. Lo ha scritto sul suo profilo twitter, exnte della Roma e giocatore dell’Ajax proprio sotto la guida tecnica dell’attuale tecnico del Barcellona ora chiamato a gestire la grana Leo Messi.