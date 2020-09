M5S, Di Battista si prepara a sfidare i vertici del movimento (Di venerdì 25 settembre 2020) Secondo alcuni retroscena riportati dai giornali, Alessandro Di Battista ha deciso di ritornare in scena e sfidare i vertici del movimento per una nuova leadership. Un articolo uscito nella giornata di oggi sul giornale Libero Quotidiano, svela alcuni retroscena che riguardano le mosse future di Alessandro Di Battista, uno degli esponenti più in vista del … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Secondo alcuni retroscena riportati dai giornali, Alessandro Diha deciso di ritornare in scena edelper una nuova leadership. Un articolo uscito nella giornata di oggi sul giornale Libero Quotidiano, svela alcuni retroscena che riguardano le mosse future di Alessandro Di, uno degli esponenti più in vista del … L'articolo proviene da .

