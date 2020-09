Inzaghi | “Adesso zero alibi | ma la squadra va rinforzata”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 25 settembre 2020) Simone, alla vigilia di Cagliari-Lazio, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “I ragazzi sono concentrati, abbiamo avuto qualche piccolo problema nel reparto arretrato quindi partiremo con gli stessi dell’anno scorso. Sarà una stagione difficile, ma vogliamo iniziare al meglio il nostro cammino. L’anno scorso è stata una stagione indimenticabile, sappiamo le problematiche avute durante il lockdown. Leiva e Milinkovic si sono allenati bene e domani saranno della partita dal 1′. Non avrò invece Bastos, Luiz Felipe, Vavro, Lukaku e purtroppo Muriqi, fermato in Turchia dal Covid-19. Siamo ripartiti ridotti all’osso ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo Champions. Voglio che sia un grande anno per la Lazio, sappiamo i problemi incontrati lo scorso anno e cercheremo di eliminarli. Non faccio ...