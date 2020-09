Gabriel Garko fa coming out in diretta al Grande Fratello Vip (Di venerdì 25 settembre 2020) Gabriel Garko è stato ospite del Grande Fratello Vip 2020 stravolgendo la serata in diretta nazionale e fa coming out. L’attore ed ex fidanzato di Adua del Vesco ha presenziato alla quarta puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, trasmessa venerdì 25 settembre. C’era Grande attesa da parte degli spettatori per ascoltare le sue parole. In molti si sono chiesti se Garko sarebbe intervenuto solo per salutare la gieffina, per fare delle rivelazioni sulla sua vita lavorativa o privata oppure per dire la sua versione dei fatti circa alcune confidenze tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, in cui i due attori parlavano di una presunta limitazione della loro libertà che avrebbero subito in passato. Non appena ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020)è stato ospite delVip 2020 stravolgendo la serata innazionale e faout. L’attore ed ex fidanzato di Adua del Vesco ha presenziato alla quarta puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, trasmessa venerdì 25 settembre. C’eraattesa da parte degli spettatori per ascoltare le sue parole. In molti si sono chiesti sesarebbe intervenuto solo per salutare la gieffina, per fare delle rivelazioni sulla sua vita lavorativa o privata oppure per dire la sua versione dei fatti circa alcune confidenze tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, in cui i due attori parlavano di una presunta limitazione della loro libertà che avrebbero subito in passato. Non appena ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - simone_paciello : Gabriel Garko è come il vino, più invecchia più è bono. #GFVIP - soundslikefate : RT @ggenesigg: Storia della tv italiana: ADUA DEL VESCO, GABRIEL GARKO E MASSIMILIANO MORRA MANDANO AFFANCULO L’ARES. VI MERITATE LA FELIC… - eleitaliana : RT @mikysunny: Raga Gabriel Garko è andato al GF, non per fare il coming out, ma per raccontare la sua verità, ovvero quella dove ha dovuto… -