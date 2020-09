Francesca Manzini è Levante – VIDEO – Tale e Quale Show 2020 (Di venerdì 25 settembre 2020) Francesca Manzini è Levante nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020. Dopo aver proposto Noemi nel primo appuntamento, l’artista dovrà superare se stessa e riuscire ad imitare la cantautrice siciliana. Come se la caverà? Il brano scelto è Tikibombom, proposto all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Anche in questo caso si tratta di uno scoglio difficile da superare: Quale sarà il verdetto della giuria? Scopriamo qui di seguito l’opinione dei giudici. Francesca Manzini è Levante – Il verdetto Francesca Manzini è Levante, ma in una versione più robusta ... Leggi su giornal (Di venerdì 25 settembre 2020)nella seconda puntata di. Dopo aver proposto Noemi nel primo appuntamento, l’artista dovrà superare se stessa e riuscire ad imitare la cantautrice siciliana. Come se la caverà? Il brano scelto è Tikibombom, proposto all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Anche in questo caso si tratta di uno scoglio difficile da superare:sarà il verdetto della giuria? Scopriamo qui di seguito l’opinione dei giudici.– Il verdetto, ma in una versione più robusta ...

Im_Asia_03 : Francesca manzini come levante bravissima, movimenti e voce molto simili #taleequaleshow - giampiero661MJ : RT @borraccino_: Aver dato Levante a Francesca Manzini è stato un errore enorme, quasi a svantaggiarla. #taleequaleshow - beingaparrilla : francesca manzini ha fatto davvero un bel lavoro con levante, non era per niente facile #taleequaleshow - alessandromanc5 : Troppo simpatica Francesca Manzini. Riprende Levante, ma è più uguale nelle note alte. Discreta, dai... #taleequaleshow - borraccino_ : Aver dato Levante a Francesca Manzini è stato un errore enorme, quasi a svantaggiarla. #taleequaleshow -