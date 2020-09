Federico Aldrovandi, 15 anni fa la morte del giovane di Ferrara (Di venerdì 25 settembre 2020) Federico Aldrovandi moriva 15 anni fa, un caso giudiziario divenuto caso mediatico. Indignazione, depistaggi e condanne discutibili E’ il 25 settembre 2005, siamo a Ferrara. Due genitori si recano nella stanza del figlio ma trovano il letto vuoto. Quel figlio è Federico Aldrovandi, 18 anni, e di lui i genitori avranno notizie solo alle 11 di quella mattina che ha cambiato per sempre le loro vite. La sera prima Federico Aldrovandi l’aveva trascorsa con gli amici, per poi tornare a casa a piedi. Durante la serata Federico aveva assunto in piccole quantità droga e alcol, tuttavia i testimoni lo vedevano tranquillo. Nei pressi di via Ippodromo viene fermato da una pattuglia della polizia che invece ... Leggi su zon (Di venerdì 25 settembre 2020)moriva 15fa, un caso giudiziario divenuto caso mediatico. Indignazione, depistaggi e condanne discutibili E’ il 25 settembre 2005, siamo a. Due genitori si recano nella stanza del figlio ma trovano il letto vuoto. Quel figlio è, 18, e di lui i genitori avranno notizie solo alle 11 di quella mattina che ha cambiato per sempre le loro vite. La sera primal’aveva trascorsa con gli amici, per poi tornare a casa a piedi. Durante la serataaveva assunto in piccole quantità droga e alcol, tuttavia i testimoni lo vedevano tranquillo. Nei pressi di via Ippodromo viene fermato da una pattuglia della polizia che invece ...

