Dislessia | le star e i personaggi celebri che ne hanno fatto un punto di forza

(Di venerdì 25 settembre 2020) L’elenco dei dislessici celebri potrebbe stupirvi. Raccoglie non soltanto personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche figure che hanno lasciato un segno indelebile nella scienza così come nella letteratura. La storia, in pratica, ci dimostra quanto si siano rivelati “illuminati” individui cui, da piccoli, erano stati diagnosticati disturbi dell’apprendimento: Albert Einstein rappresenta l’esempio più eclatante ma anche compositori come Mozart, musicisti come John Lennon, scrittrici come Agatha Christie, politici come Winston Churchill e persino “visionari” come Steve Jobs hanno dimostrato di avere non “qualcosa in meno” rispetto agli altri, ma addirittura “qualcosa in più”!