Auto contro scooter | tragico schianto ad Aprilia | muoiono due 50enni

(Di venerdì 25 settembre 2020)incidente mortale ieri sera ad, in provincia di Roma, dove sono morte due persone a seguito di un violento stra unoe un'. E' successo intorno alle ore 20 lungo via La Gogna, poco prima dell'incrocio con via Riserva Nuova, al confine con la frazione di Campo di Carne. Si tratta di due residenti didi circa 50 anni. In particolare, stando ai primi accertamenti eseguiti è emerso che le persone coinvolte erano su uno, e a seguito dell'impatto sono sbalzate dal veicolo finendo il loro tragitto a terra. Per loro non c'è stato nulla da fare, sono morte sul colpo. Resta da capire l'esatta dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri della compagnia di. La strada che ...