Ascolti TV | Giovedì 24 settembre 2020. Trionfa Nero a Metà (21.3%). La Supercoppa all’11.7%, Dritto e Rovescio 6.1%, Piazza Pulita 5.5% (Di venerdì 25 settembre 2020) Nero a Metà 2 - Angela Finocchiaro Nella serata di ieri, giovedì 24 settembre 2020, su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 4.553.000 spettatori pari al 21.3% di share. Su Canale 5 l’incontro di Supercoppa Europea Bayern Monaco-Siviglia ha raccolto davanti al video 2.600.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha interessato 987.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di 936.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 La Truffa dei Logan ha raccolto davanti al video 684.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.013.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 25 settembre 2020)a Metà 2 - Angela Finocchiaro Nella serata di ieri, giovedì 24, su Rai1a Metà ha conquistato 4.553.000 spettatori pari al 21.3% di share. Su Canale 5 l’incontro diEuropea Bayern Monaco-Siviglia ha raccolto davanti al video 2.600.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha interessato 987.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di 936.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 La Truffa dei Logan ha raccolto davanti al video 684.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.013.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7ha registrato ...

