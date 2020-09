Alice Campello e Alvaro Morata, di nuovo in Italia: «Siamo andati via in 2, siamo tornati in 5» (Di venerdì 25 settembre 2020) «Ce ne siamo andati in 2 e siamo tornati in 5». Alice Campello e Alvaro Morata festeggiano il loro rientro in Italia con una tenera foto da piazza San Carlo, a Torino. L’attaccante spagnolo, infatti, questa stagione sarà nuovamente un giocatore della Juventus: aveva lasciato – a malincuore – il club bianconero nel 2016, per giocare prima nel Real Madrid, poi nel Chelsea a Londra e infine all’Atletico Madrid. Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 settembre 2020) «Ce ne siamo andati in 2 e siamo tornati in 5». Alice Campello e Alvaro Morata festeggiano il loro rientro in Italia con una tenera foto da piazza San Carlo, a Torino. L’attaccante spagnolo, infatti, questa stagione sarà nuovamente un giocatore della Juventus: aveva lasciato – a malincuore – il club bianconero nel 2016, per giocare prima nel Real Madrid, poi nel Chelsea a Londra e infine all’Atletico Madrid.

