Visite fiscali Inps, nuove regole: come cambiare l'indirizzo di reperibilità (Di giovedì 24 settembre 2020) L'indirizzo di reperibilità comunicato per Visite mediche di controllo (VMC) da oggi può essere modificato online. Si chiama "Sportello al cittadino per le VMC" il nuovo servizio predisposto dall'Inps per modificare l'indirizzo di reperibilità comunicato per le Visite mediche di controllo. La novità è illustrata dalla circolare n. 106 del 23 settembre 2020. Il nuovo strumento rende più immediate e tracciabili le modifiche, che potranno essere effettuate direttamente dal lavoratore e senza ulteriori adempimenti da parte dell'Inps. Sostituisce le modalità ad uso sino ad oggi, che prevedevano la comunicazione tramite e-mail al medico legale dell'Inps o al Contact Center, e che resteranno utilizzabili esclusivamente ...

