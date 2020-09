Tommazo Zorzi piano contro gli inquilini al GF Vip: “Lui è un falso…” (Di giovedì 24 settembre 2020) Cominciano le prime antipatie e la ricerca di consensi nella Casa del Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi piano contro gli inquilini. Nella Casa del Grande Fratello Vip si stanno delineando i primi filoni di amicizie e coalizioni: nella camera da letto Tommaso Zorzi fa un pano contro gli inquilini del gioco, in particolare Franceska Pepe … L'articolo Tommazo Zorzi piano contro gli inquilini al GF Vip: “Lui è un falso…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) Cominciano le prime antipatie e la ricerca di consensi nella Casa del Grande Fratello Vip: Tommasogli. Nella Casa del Grande Fratello Vip si stanno delineando i primi filoni di amicizie e coalizioni: nella camera da letto Tommasofa un panoglidel gioco, in particolare Franceska Pepe … L'articologlial GF Vip: “Lui è un falso…” proviene da www.meteoweek.com.

iamexemi : @mlupoi era una riflessione sul 'divina' detto da una concorrente del GF a Tommazo Zorzi con i tacchi, per il quale lui si è offeso. - jusst4trash : I have dream tommazo zorzi che passa lo vede e scatena il putiferio please @ god realizzamelo #GFVIP - rimbambitch : RT @trashbiccis: ??Tommazo Zorzi profetizza le azioni di Iconize e le azzecca tutte / E DICE PURE:'HA FATTO I PROVINI PER IL GF E NON L'HANN… - martinaevange17 : RT @trashbiccis: ??Tommazo Zorzi profetizza le azioni di Iconize e le azzecca tutte / E DICE PURE:'HA FATTO I PROVINI PER IL GF E NON L'HANN… - sdcsroberts : RT @trashbiccis: ??Tommazo Zorzi profetizza le azioni di Iconize e le azzecca tutte / E DICE PURE:'HA FATTO I PROVINI PER IL GF E NON L'HANN… -