Senato: Giunta Elezioni propone annullamento elezione Minuto (Fi) dopo ricorso Boccardi (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos) - La Giunta delle Elezioni del Senato ha deciso di proporre all'Aula l'annullamento dell'elezione di Anna Carmela Minuto, di Forza Italia, dopo aver accolto il ricorso di Michele Boccardi, dello stesso partito, per l'applicazione del meccanismo delle cosiddette compensazioni. Minuto era candidata nella lista proporzionale nella circoscrizione Puglia 1, preceduta da Licia Ronzulli e Dario Damiani, risultati eletti, mentre Boccardi era nella lista della circoscrizione Puglia 2, preceduto da Luigi Vitali, anch'egli eletto, e dalla stessa Ronzulli. Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos) - Ladelledelha deciso di proporre all'Aula l'dell'di Anna Carmela, di Forza Italia,aver accolto ildi Michele, dello stesso partito, per l'applicazione del meccanismo delle cosiddette compensazioni.era candidata nella lista proporzionale nella circoscrizione Puglia 1, preceduta da Licia Ronzulli e Dario Damiani, risultati eletti, mentreera nella lista della circoscrizione Puglia 2, preceduto da Luigi Vitali, anch'egli eletto, e dalla stessa Ronzulli.

