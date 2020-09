Roma, Pedro in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming presentazione (Di giovedì 24 settembre 2020) La Roma non sta vivendo un momento particolarmente felice, soprattutto dopo la sconfitta per 3-0 a tavolino contro il Verona in seguito al caso Diawara, ma nella giornata di domani presenterà il fiore all’occhiello dell’ultima campagna acquisti: l’ex attaccante del Barcellona Pedro. La conferenza stampa dello spagnolo è, dunque, in programma per venerdì 25 settembre alle ore 13:30 e sarà trasmessa in diretta su Roma tv, oltre che sui canali social del club giallorosso. Sportface.it fornirà costanti aggiornamenti in merito. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Lanon sta vivendo un momento particolarmente felice, soprattutto dopo la sconfitta per 3-0 a tavolino contro il Verona in seguito al caso Diawara, ma nella giornata di domani presenterà il fiore all’occhiello dell’ultima campagna acquisti: l’ex attaccante del Barcellona. Ladello spagnolo è, dunque, in programma per venerdì 25 settembre alle ore 13:30 e sarà trasmessa insutv, oltre che sui canali social del club giallorosso. Sportface.it fornirà costanti aggiornamenti in merito.

