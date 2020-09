Renato Zero: "Achille Lauro? Riesce ad affermarsi con poco. Io mi sono fatto il mazzo. Cantavo la periferia, non ero un clown" (Di giovedì 24 settembre 2020) “sono orgoglioso di esserci arrivato a 70 anni, di aver regalato brividi ed emozioni. I giovani? La facilità di visibilità che hanno oggi i ragazzi rischia di bruciarli troppo presto. Achille Lauro? Riesce ad affermarsi con poco. Io mi sono fatto il mazzo. Cantavo la periferia, non ero un clown”. A parlare è Renato Zero che il 30 settembre festeggia la ricorrenza tonda con l’uscita di un nuovo disco: “Zerosettanta - Volume Tre”, il primo dei tre dischi che il cantautore ha deciso di regalarsi per l’importante celebrazione.Come riporta l’Ansa gli altri due album usciranno il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) “orgoglioso di esserci arrivato a 70 anni, di aver regalato brividi ed emozioni. I giovani? La facilità di visibilità che hanno oggi i ragazzi rischia di bruciarli troppo presto.adcon. Io miilla, non ero un”. A parlare èche il 30 settembre festeggia la ricorrenza tonda con l’uscita di un nuovo disco: “settanta - Volume Tre”, il primo dei tre dischi che il cantautore ha deciso di regalarsi per l’importante celebrazione.Come riporta l’Ansa gli altri due album usciranno il ...

