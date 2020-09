Omicidio Breonna Taylor, la sentenza è "morbida": scoppia la protesta (Di giovedì 24 settembre 2020) USA: mercoledì è arrivata la sentenza del Gran Giurì per l'Omicidio di Breonna Taylor, ragazza afroamericana di 26 anni che sei mesi fa era stata uccisa dalla polizia per errore, nel suo appartamento, durante una sparatoria. Incriminato solo l'ex detective Brett Hankison per condotta pericolosa, nessuna conseguenza per gli altri due agenti presenti durante l'irruzione. Migliaia di americani, inferociti per la notizia, si sono riuniti in diverse città degli States: nel video la manifestazione di fronte al Barclays Center di Brooklyn, a New York. Violenze Proteste Usa George Floyd Video Scontri e devastazioni negli Stati Uniti da parte di alcuni dei manifestanti ...Tacoma, Usa, afroamericano ucciso dalla Polizia Dopo il caso di George Floyd ecco il video che ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 settembre 2020) USA: mercoledì; arrivata ladel Gran Giurì per l'di, ragazza afroamericana di 26 anni che sei mesi fa era stata uccisa dalla polizia per errore, nel suo appartamento, durante una sparatoria. Incriminato solo l'ex detective Brett Hankison per condotta pericolosa, nessuna conseguenza per gli altri due agenti presenti durante l'irruzione. Migliaia di americani, inferociti per la notizia, si sono riuniti in diverse città degli States: nel video la manifestazione di fronte al Barclays Center di Brooklyn, a New York. Violenze Proteste Usa George Floyd Video Scontri e devastazioni negli Stati Uniti da parte di alcuni dei manifestanti ...Tacoma, Usa, afroamericano ucciso dalla Polizia Dopo il caso di George Floyd ecco il video che ...

clikservernet : USA: nessun poliziotto verrà processato per l’omicidio di Breonna Taylor - Noovyis : (USA: nessun poliziotto verrà processato per l’omicidio di Breonna Taylor) Playhitmusic - - nonsonfiga : RT @Levis______: Sei mesi fa Breonna Taylor è stata uccisa nel suo appartamento dall’agente di polizia Brett Hankinson, che è stato incrimi… - elios_skia : RT @tvsvizzera: Il gran giurì ha deciso di non incriminare due dei tre poliziotti che hanno fatto irruzione nella casa di Breonna Taylor in… - tvsvizzera : Il gran giurì ha deciso di non incriminare due dei tre poliziotti che hanno fatto irruzione nella casa di Breonna T… -