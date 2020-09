Milan imbattuto da giugno | ora Pioli punta Ancelotti

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Questa sera ilaffronta il Bodo/Glimt nel terzo turno preliminare di Europa League:vuole il record diQuesta sera ilsi troverà di fronte al secondo bivio della stagione. A San Siro arriva il Bodo/Glimt per il terzo turno preliminare di Europa League.riparte dalle certezze e vuole prendersi una piccola soddisfazione personale. Il suo, infatti, èda 15 partite: come riporta La Gazzetta dello Sport, superando anche l’ostacolo norvegese il tecnico emiliano non soltanto si assicurerebbe un posto nel playoff della prossima settimana, ma eguaglierebbe un mito come Carlo, che nell’ultima stagione rossonera rimaseper 16 gare (12 vittorie e 4 ...