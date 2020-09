Mask’d – The divine children: Recensione (Di giovedì 24 settembre 2020) Il catalogo di Star Comics si arricchisce da oggi con il debutto di Mask’d – The divine children. Dalla mente di Fiore Manni e Michele Monteleone, che ne hanno curato la sceneggiatura, e da Ilaria Catalani, la cui mano si è occupata degli straordinari disegni, leggeremo la storia di Tian, Melody e Nikolaj, in un’avventura intrisa di mitologia, artefatti mistici e le difficoltà tipiche dell’adolescenza. Nell’antichità, gli Dei comunicavano con gli uomini attraverso delle maschere che racchiudevano parte del loro potere divino. Quando voltarono le spalle alla violenza dell’umanità e si rinchiusero in un’altra dimensione, nota come il Teatro del Sogno, le maschere rimasero sulla Terra. Anche noi di InfoNerd abbiamo indossato una maschera e ci siamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Il catalogo di Star Comics si arricchisce da oggi con il debutto di Mask’d – The. Dalla mente di Fiore Manni e Michele Monteleone, che ne hanno curato la sceneggiatura, e da Ilaria Catalani, la cui mano si è occupata degli straordinari disegni, leggeremo la storia di Tian, Melody e Nikolaj, in un’avventura intrisa di mitologia, artefatti mistici e le difficoltà tipiche dell’adolescenza. Nell’antichità, gli Dei comunicavano con gli uomini attraverso delle maschere che racchiudevano parte del loro potere divino. Quando voltarono le spalle alla violenza dell’umanità e si rinchiusero in un’altra dimensione, nota come il Teatro del Sogno, le maschere rimasero sulla Terra. Anche noi di InfoNerd abbiamo indossato una maschera e ci siamo ...

FabPandacorn : RT @EdStarComics: Tian, Melody e Nikolaj stanno per irrompere con la loro grande energia e simpatia in fumetteria, libreria e store online.… - YorozuyaBoss : RT @EdStarComics: Tian, Melody e Nikolaj stanno per irrompere con la loro grande energia e simpatia in fumetteria, libreria e store online.… - EdStarComics : Tian, Melody e Nikolaj stanno per irrompere con la loro grande energia e simpatia in fumetteria, libreria e store o… -

Ultime Notizie dalla rete : Mask’d The La Sportiva: un anno di mascherine aspettando il ritorno delle Olimpiadi Corriere della Sera