Lille-Nantes venerdì | ore 21 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 24 settembre 2020) Anticipo della quinta giornata di Ligue 1 e ildi Galtier riceve sul proprio terreno il. Una vittoria mancata per il LOSC in quel di Marsiglia, con la vittoria sfumata a pochi minuti dalla fine. Una partita a tratti dominata, con il meritato vantaggio di Luiz Araujo a mettere il punto esclamativo all’inizio del secondo tempo, e un … InfoBetting: Scommesse Sportive e

Allo stadio Pierre Mauroy si gioca il match che aprirà la quinta giornata di Ligue 1 tra Lille e Nantes. Le due squadre sembrano avere obiettivi diversi in questa stagione. I padroni di casa vogliono ...Spettacolare la quarta giornata in Ligue 1 che ha offerto reti e partite emozionanti, ad aprire i battenti del weekend è il big match tra Rennes e Monacò, dopo quasi mezz’ora giocata alla pari, la for ...