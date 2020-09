L’addio a Ruth Bader Ginsburg: omaggio alla giudice diventata icona (Di giovedì 24 settembre 2020) Come lei nessuna mai. Ruth Bader Ginsburg riceve un onore che mai era toccata a una donna. La sua camera ardente è ora alla Corte Suprema e sarà trasferita anche al Congresso, sempre a Washington. L’ultimo cui era stato concesso tale onore è stato William Howard Taft, l’unico a servire come presidente e nella Corte. Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 settembre 2020) Come lei nessuna mai. Ruth Bader Ginsburg riceve un onore che mai era toccata a una donna. La sua camera ardente è ora alla Corte Suprema e sarà trasferita anche al Congresso, sempre a Washington. L’ultimo cui era stato concesso tale onore è stato William Howard Taft, l’unico a servire come presidente e nella Corte.

FiorellaMannoia : “ Non chiedo favori per il mio sesso, chiedo solo che smettano di calpestarci” Addio a Ruth Bader Ginsburg. Seconda… - DavideBifaro : RT @massimogaggi: Addio a Ruth. Cambia la Corte e il suo impatto sulla società americana. Un terremoto per le elezioni. La mia analisi su h… - agnesegruda : RT @FiorellaMannoia: “ Non chiedo favori per il mio sesso, chiedo solo che smettano di calpestarci” Addio a Ruth Bader Ginsburg. Seconda do… - cinziapalcani : RT @FiorellaMannoia: “ Non chiedo favori per il mio sesso, chiedo solo che smettano di calpestarci” Addio a Ruth Bader Ginsburg. Seconda do… - meridio61 : RT @FiorellaMannoia: “ Non chiedo favori per il mio sesso, chiedo solo che smettano di calpestarci” Addio a Ruth Bader Ginsburg. Seconda do… -

