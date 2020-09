La Corea del Nord sta sfruttando YouTube per fare propaganda

Leggi su wired

(Di giovedì 24 settembre 2020) (foto: Echo of Truth/)Un canaledove la giovane protagonista assaggia piatti gustosi, visita nuovi posti e racconta la sua passione per i concerti: uno schema classico nel mondo degli influencer, ma la stranezza è che in questo caso stiamo parlando delladel. Il canale si chiama Echo of Truth ed è ricco di filmati sulla vita nel paese asiatico, formalmente uno stato socialista ma in realtà una nazione totalitaria sotto la dittatura della famiglia Kim. Il sospetto che ci sia proprio il regime di Kim Jong-un dietro i video è forte: si tratta probabilmente di un tentativo di cambiare l’immagine del paese all’estero attraverso lasul web. Non bastano però i contenuti copiati dalle clip più popolari di ...