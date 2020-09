Kirby Fighters 2 disponibile da oggi (Di giovedì 24 settembre 2020) Scegli da un roster che include 17 tra le più iconiche Abilità di Copia di Kirby, così come amici e nemici ben conosciuti – Waddle Dee Bandana, Meta Knight e King Dedede, Gooey e Magolor – per combattere in una serie di battaglie infuocate in Kirby Fighters 2, in arrivo oggi su Nintendo Switch. Ciascuno dei personaggi giocabili e delle Abilità di Copia ha sia un proprio stile di gioco che un proprio set di mosse. Sperimentandole tutte, i giocatori potranno scegliere e padroneggiare le loro preferite. Kirby porta una grande varietà attacchi in ogni battaglia, grazie alla selezione di 17 Abilità di Copia direttamente dai capitoli della saga di Kirby, incluse Spada e Lama. Kirby Fighters 2 ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 24 settembre 2020) Scegli da un roster che include 17 tra le più iconiche Abilità di Copia di, così come amici e nemici ben conosciuti – Waddle Dee Bandana, Meta Knight e King Dedede, Gooey e Magolor – per combattere in una serie di battaglie infuocate in2, in arrivosu Nintendo Switch. Ciascuno dei personaggi giocabili e delle Abilità di Copia ha sia un proprio stile di gioco che un proprio set di mosse. Sperimentandole tutte, i giocatori potranno scegliere e padroneggiare le loro preferite.porta una grande varietà attacchi in ogni battaglia, grazie alla selezione di 17 Abilità di Copia direttamente dai capitoli della saga di, incluse Spada e Lama.2 ...

NintendoItalia : Il nostro paffuto eroe rosa fa il suo ritorno in un picchiaduro tutto nuovo! Scegli un'abilità e sconfiggi tutti g… - AndreaLBNinja : (Parlando di Kirby Fighters 2) Carino che Kirby Wrestler abbia mosse in comune con Incineroar in Smash. Roster un p… - DaklorJr : Kirby Fighters 2 arriva ufficialmente oggi su Nintendo Switch - NPlayerItalia : Kirby Fighters 2 arriva ufficialmente oggi su Nintendo Switch - AkibaGamers : Ad appena un giorno di distanza dal leak del suo annuncio, #Nintendo ha deciso di rendere già disponibile #Kirby Fi… -