Infortunio Dybala, la verità in vista della Roma: ci sarà? (Di giovedì 24 settembre 2020) Infortunio Dybala- Come accennato nella giornata di ieri, l’attaccante argentino ha ripreso ad allenarsi con il gruppo in vista della sfida dell’Olimpico contro la Roma. Pirlo potrà contare sulla Joya, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, farà nuovamente parte dei convocati, ma difficilmente partirà dal primo minuto. Infortunio Dybala, in campo nel secondo tempo? Facendo una rapida analisi dell’aspetto tattico della Juventus, Pirlo potrebbe confermare la formazione scesa in campo contro la Sampdoria, con Dybala pronto a subentrare nel corso della ripresa. Leggi anche: Calciomercato Juventus, sì allo scambio con il Barça: ecco il nuovo attaccante! Con il numero 10 ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 24 settembre 2020)- Come accennato nella giornata di ieri, l’attaccante argentino ha ripreso ad allenarsi con il gruppo insfida dell’Olimpico contro la. Pirlo potrà contare sulla Joya, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, farà nuovamente parte dei convocati, ma difficilmente partirà dal primo minuto., in campo nel secondo tempo? Facendo una rapida analisi dell’aspetto tatticoJuventus, Pirlo potrebbe confermare la formazione scesa in campo contro la Sampdoria, conpronto a subentrare nel corsoripresa. Leggi anche: Calciomercato Juventus, sì allo scambio con il Barça: ecco il nuovo attaccante! Con il numero 10 ...

DiMarzio : #Juventus, infortunio #AlexSandro: nuovi controlli tra 15 giorni. E #Dybala torna ad allenarsi parzialmente in grup… - infoitsport : Infortunio Dybala, verso Roma Juventus: la Joya torna in gruppo - zazoomblog : Infortunio Dybala verso Roma Juventus: la Joya torna in gruppo - #Infortunio #Dybala #verso #Juventus: - Eledyb10 : @klevsmusic @InvernizziCarlo @AJGNewsOfficial Vale la stessa cosa di dybala,giocatori con così alte capacità realiz… - GorettiGianluca : Buone notizie dall'infermeria per la Juventus: Paulo Dybala ha smaltito l'infortunio muscolare patito col Lione ad… -