Il Framework 17+1 tra la Cina e l’Europa

(Di giovedì 24 settembre 2020) Nel marzo 2019, il premier cinese Li Keqiang ha compiuto un lungo viaggio nell’Europa dell’Est. Il riferimento per questo viaggio, pieno di incontri bilaterali, è stato quello che si trova nella Dichiarazione Congiunta del Summit EU-del 9 aprile 2019. Un testo in cui si affermano, come è normale, alcuni punti fermi: in primo luogo la Comprehensive Strategic Partnership, che è un documento che riafferma il multilateralismo strategico globale, e poi lo “sviluppo sostenibile”, qualunque cosa si voglia dire con questo termine, ma in cui, comunque, la UE riafferma la sua One-China policy. Poi c’è anche il sostegno alla EU-China Cyber Task Force, il rafforzamento della Addis Abeba Action Force, i finanziamenti alla agenzia comune per le migrazioni, la volontà di raggiungere una l’economia globale ...