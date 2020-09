Il benvenuto del prof. Andrea Zannini agli studenti in occasione della ripresa delle lezioni (Di giovedì 24 settembre 2020) A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno accademico, il Direttore del DIUM si rivolge agli studenti in un messaggio video di benvenuto, nel quale illustra brevemente le modalità con cui sarà possibile seguire i corsi. Leggi su udine20 (Di giovedì 24 settembre 2020) A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno accademico, il Direttore del DIUM si rivolgein un messaggio video di, nel quale illustra brevemente le modalità con cui sarà possibile seguire i corsi.

OfficialASRoma : ?? Benvenuto nella nostra squadra Under 18 a Corentin Yanis Louakima, terzino destro francese cresciuto nel vivaio d… - CagliariCalcio : Zito #Luvumbo è rossoblù ???? Benvenuto in Sardegna ?? Bem-vindo à Sardenha ???? Welcome to Sardinia ???? ??… - BfcOfficialPage : ?? | UFFICIALE! De Silvestri è un nuovo giocatore del Bologna ?? ?? Benvenuto Lorenzo ?? #WeAreReady #WeAreOne - BarLuisona : ????Lo hanno liberato!! Aaron #Hickey è un nuovo giocatore del #BOLOGNAfc, è #ufficiale! Al #LuisonaBarCalcio la cron… - alessand_mella : @Alberto_Cirio @museocinema @torinofilmfest @EnzoGhigo Tutto ciò che ci allontana dal doloroso ricordo del… -

Ultime Notizie dalla rete : benvenuto del Cagliari, primo giorno di scuola: il benvenuto del club ai bimbi di prima elementare Sky Sport Il gioco delle tre carte, metafora dell’Italia che strizza l’occhio ai furbetti

Dalla Cassazione una beffa per i pokeristi (e gli italiani onesti) Mi ero proposto di scrivere una riflessione sarcastica sulla recente sentenza della Corte di Cassazione, di cui probabilmente avrete ...

Ascoli Calcio, Bajic è ufficialmente bianconero. Al centravanti bosniaco la maglia numero 99

12 i gettoni di presenza con la Nazionale bosniaca. A Bajic, che vestirà la maglia n. 99, il benvenuto del Club bianconero". Puoi aggiungere questa applicazione alla schermata Home del tuo dispositivo ...

Dalla Cassazione una beffa per i pokeristi (e gli italiani onesti) Mi ero proposto di scrivere una riflessione sarcastica sulla recente sentenza della Corte di Cassazione, di cui probabilmente avrete ...12 i gettoni di presenza con la Nazionale bosniaca. A Bajic, che vestirà la maglia n. 99, il benvenuto del Club bianconero". Puoi aggiungere questa applicazione alla schermata Home del tuo dispositivo ...