“Il 90% dei dispositivi viene dalla Cina e non ha marchio Ce”. Confindustria sbugiarda Arcuri (Di giovedì 24 settembre 2020) Il centro studi di Assosistema-Confindustria ha elaborato i dati Istat per calcolare l’impatto economico dell’emergenza Covid-19 nel campo dei dispositivi di protezione. Assosistema è l’associazione che riunisce in Confindustria le imprese di produzione, distribuzione, manutenzione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi e di servizi di sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in ambito sanitario e turistico-alberghiero. Cosa emerge da questo studio? Che il 90% delle mascherine, dei camici, dei guanti e pure degli schermi protettivi arrivano ancora dalla Cina. Al contrario dei bei discorsi dei mesi scorsi su autosufficienza, necessità di una produzione nazionale e filiera industriale da ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 24 settembre 2020) Il centro studi di Assosistema-ha elaborato i dati Istat per calcolare l’impatto economico dell’emergenza Covid-19 nel campo deidi protezione. Assosistema è l’associazione che riunisce inle imprese di produzione, distribuzione, manutenzione deidi protezione individuali e collettivi e di servizi di sanificazione e sterilizzazione deitessili e medici utilizzati in ambito sanitario e turistico-alberghiero. Cosa emerge da questo studio? Che il 90% delle mascherine, dei camici, dei guanti e pure degli schermi protettivi arrivano ancora. Al contrario dei bei discorsi dei mesi scorsi su autosufficienza, necessità di una produzione nazionale e filiera industriale da ...

