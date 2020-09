“Finalmente ve lo posso dire”: l’annuncio a sorpresa di Anna Tatangelo (Di giovedì 24 settembre 2020) Anna Tatangelo è impegnata con tantissime novità in questo periodo. La sua estate non è stata segnata solo da vacanze e scatti social ma anche da importanti progetti lavorativi. La sua figura è stata associata per lungo tempo a quella di Gigi D’Alessio anche se i due si sono separati dopo circa dieci anni di relazione. Ma il talento e la bravura della cantante di Sora sono un discorso a parte e il successo lo deve solo a se stessa. Recentemente è stata ospite da Mara Venier al suo programma “Domenica In” ricordando la sua vittoria a Sanremo Giovani nel 2002 con “Doppiamente fragili“. Da allora ha avuto 18 anni di carriera alle spalle ed è tornata con tante novità. Ha cambiato look passando al biondo platino e ad un nuovo stile musicale. A tal proposito da ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 settembre 2020)è impegnata con tantissime novità in questo periodo. La sua estate non è stata segnata solo da vacanze e scatti social ma anche da importanti progetti lavorativi. La sua figura è stata associata per lungo tempo a quella di Gigi D’Alessio anche se i due si sono separati dopo circa dieci anni di relazione. Ma il talento e la bravura della cantante di Sora sono un discorso a parte e il successo lo deve solo a se stessa. Recentemente è stata ospite da Mara Venier al suo programma “Domenica In” ricordando la sua vittoria a Sanremo Giovani nel 2002 con “Doppiamente fragili“. Da allora ha avuto 18 anni di carriera alle spalle ed è tornata con tante novità. Ha cambiato look passando al biondo platino e ad un nuovo stile musicale. A tal proposito da ...

keepfaithbaby : RT @gggiulssss: finalmente posso farvi vedere cos’ho registrato il 14 settembre?? - escharu : Cha eunwoo puoi ritornare in Italia così posso finalmente girare tutta Milano solo per te ???? - Lory1370 : RT @gggiulssss: finalmente posso farvi vedere cos’ho registrato il 14 settembre?? - __DjMalik___ : OK ZAYN È FINALMENTE DIVENTATO PADRE. Posso morire? - diego_dalben : RT @gggiulssss: finalmente posso farvi vedere cos’ho registrato il 14 settembre?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Finalmente posso Mercato del lavoro post lockdown: dati e ripresa Fortune Italia