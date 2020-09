Diesel euro 4 | blocco sì o no dal primo ottobre? In Emilia-Romagna diventa un ‘caso’

Leggi su dire

(Di giovedì 24 settembre 2020) BOLOGNA – Nonostante l’annuncio fatto da Stefano Bonaccini a fine luglio, il blocco dei diesel euro 4 in Emilia-Romagna potrebbe scattare tra pochi giorni una volta per tutte. Il motivo? Perchè la Regione non ha ancora fatto un atto amministrativo che stabilisca a tutti gli effetti l’annunciata proroga della deroga alle misure antismog che ne prevederebbero il blocco a partire dal primo di ottobre, giorno in cui scatta l’entrata in vigore del consueto piano antismog per l’inverno. E che appunto fa rientrare i diesel Euro 4 tra le auto ‘bloccate’. Questa categoria, c’è da dire, è stata ‘graziata’ ripetutamente negli ultimi due anni in virtù di una serie di deroghe, rinnovate di volta in volta, e sembrava che questo si sarebbe ripetuto nuovamente ora, come annunciato appunto dallo stesso Bonaccini quest’estate anche considerando l’emergenza economica portata dal Covid. Ma c’è un ‘ma’: di fatto mancano pochi giorni all’1 ottobre e la una normativa che preveda la proroga della deroga non c’è ancora.