Cristiano Malgioglio in lutto, straziato dal dolore: “Ho ancora i brividi” (Di giovedì 24 settembre 2020) Cristiano Malgioglio in lutto, straziato dal dolore: “Ho ancora i brividi”. Il cantante ha dedicato un post a Juliette Greco, la Francia sta piangendo la sua scomparsa e non solo Cristiano Malgioglio è uno degli uomini più amati del mondo dello spettacolo, e come potrebbe essere altrimenti? Ha fatto davvero la storia della musica, scrivendo … L'articolo Cristiano Malgioglio in lutto, straziato dal dolore: “Ho ancora i brividi” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 24 settembre 2020)indal: “Hoi brividi”. Il cantante ha dedicato un post a Juliette Greco, la Francia sta piangendo la sua scomparsa e non soloè uno degli uomini più amati del mondo dello spettacolo, e come potrebbe essere altrimenti? Ha fatto davvero la storia della musica, scrivendo … L'articoloindal: “Hoi brividi” proviene da YesLife.it.

carinatai9 : RT @bigpulce: Se Fabrizio Corona parla di legalità, Cristiano Malgioglio può parlare di figa. È anche per questo che amo l’Italia. - Ornella14184731 : RT @bigpulce: Se Fabrizio Corona parla di legalità, Cristiano Malgioglio può parlare di figa. È anche per questo che amo l’Italia. - solojuventuss : RT @bigpulce: Se Fabrizio Corona parla di legalità, Cristiano Malgioglio può parlare di figa. È anche per questo che amo l’Italia. - jackderoma : RT @bigpulce: Se Fabrizio Corona parla di legalità, Cristiano Malgioglio può parlare di figa. È anche per questo che amo l’Italia. - _sonosolotua_ : RT @bigpulce: Se Fabrizio Corona parla di legalità, Cristiano Malgioglio può parlare di figa. È anche per questo che amo l’Italia. -