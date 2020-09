Cosa prevede il nuovo testo che supererà i due ‘decreti sicurezza’ targati Salvini (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo oltre un anno dall’insediamento del governo Conte-2 – sostenuto da M5S, Pd, +Europa, LeU e, dopo la scissione dai dem, da Italia Viva – il tema del superamento (e non cancellazione) dei famosi decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini e votati dai pentastellati e dall’allora Presidente del Consiglio (sempre Giuseppe Conte) sta per arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il nuovo testo, composto da nove articoli, è sulla scrivania del Viminale da circa un mese e ora è arrivata l’approvazione integrale del documento anche da parte del Movimento 5 Stelle, partito di maggioranza che ha espresso maggiori perplessità su un nuovo decreto migranti. LEGGI ANCHE > A 365 giorni da quella promessa, i decreti Salvini sono ancora là. ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo oltre un anno dall’insediamento del governo Conte-2 – sostenuto da M5S, Pd, +Europa, LeU e, dopo la scissione dai dem, da Italia Viva – il tema del superamento (e non cancellazione) dei famosi decreti sicurezza voluti da Matteoe votati dai pentastellati e dall’allora Presidente del Consiglio (sempre Giuseppe Conte) sta per arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il, composto da nove articoli, è sulla scrivania del Viminale da circa un mese e ora è arrivata l’approvazione integrale del documento anche da parte del Movimento 5 Stelle, partito di maggioranza che ha espresso maggiori perplessità su undecreto migranti. LEGGI ANCHE > A 365 giorni da quella promessa, i decretisono ancora là. ...

