Caserta, abusi su una minorenne: condannato ex sacerdote (Di giovedì 24 settembre 2020) Si conclude con una condanna a 9 anni per don Michele Mottola lo scandalo di abusi e pedofilia che ha investito lo scorso anno la comunità di Trentola Ducenta. Il gip del Tribunale di Napoli Nord Vera Iaselli ha condannato a 9 anni di reclusione un ex sacerdote, Michele Mottola, all’epoca dei fatti parroco a … Leggi su viagginews (Di giovedì 24 settembre 2020) Si conclude con una condanna a 9 anni per don Michele Mottola lo scandalo die pedofilia che ha investito lo scorso anno la comunità di Trentola Ducenta. Il gip del Tribunale di Napoli Nord Vera Iaselli haa 9 anni di reclusione un ex, Michele Mottola, all’epoca dei fatti parroco a …

SkyTG24 : Abusi su una minorenne nel Casertano: ex sacerdote condannato a 9 anni - riccardo_71 : RT @SkyTG24: Abusi su una minorenne nel Casertano: ex sacerdote condannato a 9 anni - Andrea__Monti : RT @SkyTG24: Abusi su una minorenne nel Casertano: ex sacerdote condannato a 9 anni - Lilly_Gozzoli : RT @SkyTG24: Abusi su una minorenne nel Casertano: ex sacerdote condannato a 9 anni - SkyTG24 : Abusi su una minorenne nel Casertano: ex sacerdote condannato a 9 anni -