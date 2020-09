Carlo Cracco ai clienti del suo ristorante in Galleria a Milano: “Vi do solo mezza pizza”. Ma c’è un motivo (Di giovedì 24 settembre 2020) Un piatto praticamente vuoto, con solo mezza porzione della pizza che avevano ordinato. È quanto si sono visti servire nei giorni scorsi alcuni clienti del ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, gestito appunto dal celebre chef Carlo Cracco. Porzioni ridotte a sorpresa? Nuova moda? Ultima stravaganza post-Covid? Niente di tutto ciò. Se il cuoco ha deciso di “sfidare” la pazienza dei suoi clienti è solo per una giusta causa: sensibilizzare le persone sul tema degli sprechi alimentari. Cracco ha così organizzato una candid camera, immortalando le reazioni dei clienti a cui serviva la pizza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Un piatto praticamente vuoto, conporzione della pizza che avevano ordinato. È quanto si sono visti servire nei giorni scorsi alcunidelinVittorio Emanuele a, gestito appunto dal celebre chef. Porzioni ridotte a sorpresa? Nuova moda? Ultima stravaganza post-Covid? Niente di tutto ciò. Se il cuoco ha deciso di “sfidare” la pazienza dei suoiper una giusta causa: sensibilizzare le persone sul tema degli sprechi alimentari.ha così organizzato una candid camera, immortalando le reazioni deia cui serviva la pizza ...

