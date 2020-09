5G, terminato il vertice a Chigi: “Consapevoli dei potenziali rischi, serve una strategia di indipendenza tecnologica in ambito europeo” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Piena consapevolezza dei potenziali rischi, con una strategia d’indipendenza tecnologica in ambito europeo “. È quanto emerso dopo il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capidelegazione del governo. Tema al centro dell’incontro, durato due ore, è stato il 5G, a pochi giorni dalla visita in Italia del segretario di Stato americano, Mike Pompeo, con il quale sarà discusso anche il ruolo di Huawei, su cui in maggioranza si registrano diverse sensibilità, ma anche per portare avanti la discussione sul progetto della rete unica. Fonti di Chigi fanno sapere che al meeting, a cui hanno preso parte i capi delegazione di maggioranza Dario Franceschini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) “Piena consapevolezza dei, con unad’ineuropeo “. È quanto emerso dopo ila Palazzotra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capidelegazione del governo. Tema al centro dell’incontro, durato due ore, è stato il 5G, a pochi giorni dalla visita in Italia del segretario di Stato americano, Mike Pompeo, con il quale sarà discusso anche il ruolo di Huawei, su cui in maggioranza si registrano diverse sensibilità, ma anche per portare avanti la discussione sul progetto della rete unica. Fonti difanno sapere che al meeting, a cui hanno preso parte i capi delegazione di maggioranza Dario Franceschini, ...

Noovyis : (5G, terminato il vertice a Chigi: “Consapevoli dei potenziali rischi, serve una strategia di indipendenza tecnolog… - GibelliTiziana : RT @F_Scoccimarro: ???? INCENDIO SNUA Terminato vertice a #Pordenone in Prefettura con Vicepresidente Riccardi, sindaci di Pordenone, Aviano… - ggg1850 : RT @Riccardi_FVG: ?TERMINATO VERTICE A #PN #INCENDIO #SNUA?Qualità dell’aria elevata in porzioni di Aviano, Roveredo in Piano e San Quirino… - F_Scoccimarro : ???? INCENDIO SNUA Terminato vertice a #Pordenone in Prefettura con Vicepresidente Riccardi, sindaci di Pordenone, A… - Riccardi_FVG : ?TERMINATO VERTICE A #PN #INCENDIO #SNUA?Qualità dell’aria elevata in porzioni di Aviano, Roveredo in Piano e San Q… -

Ultime Notizie dalla rete : terminato vertice 5G: finito vertice a P.Chigi con Conte Trend-online.com 5G: finito vertice a P.Chigi con Conte

Roma, 24 set. (Adnkronos) - E' terminato a Palazzo Chigi, dopo circa due ore, il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i ministri interessati al dossier 5G.

VIDEO CM.IT – Calciomercato Inter, incontro Preziosi-entourage Ranocchia

Il Genoa stringe i tempi per Andrea Ranocchia. Come raccolto da Calciomercato.it, è da poco terminato l’incontro di mercato tra il presidente dei liguri Preziosi e l’entourage del difensore dell’Inter ...

Roma, 24 set. (Adnkronos) - E' terminato a Palazzo Chigi, dopo circa due ore, il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i ministri interessati al dossier 5G.Il Genoa stringe i tempi per Andrea Ranocchia. Come raccolto da Calciomercato.it, è da poco terminato l’incontro di mercato tra il presidente dei liguri Preziosi e l’entourage del difensore dell’Inter ...