Soleil Sorge ci ricasca: dopo Andrea Iannone paparazzata con un altro ex di Belen Rodriguez (Foto) (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sembrano proprio destinate a incrociarsi per forza le strade di Soleil Sorge e Belen Rodriguez, direttamente o indirettamente: se nell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si era perdutamente innamorata di Jeremias Rodriguez, fratello minore di Belen, a legare le due negli ultimi mesi ci pensa il gossip. dopo la fine della storia con Jeremias, infatti, sono diversi i flirt che sono stati attribuiti alla Sorge, ma a far scalpore qualche settimane fa era stato quello, presunto, con Andrea Iannone, ex della Rodriguez: sul settimanale Chi erano infatti state pubblicate delle Foto che ritraevano i due insieme e si era vociferato subito ...

