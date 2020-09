Sirene di Ulisse 2020: Canottaggio con le Donne in rosa. Vince il Circolo Savoia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sirene di Ulisse 2020: felicità e soddisfazione sui volti dei ragazzi disabili dell’associazione “La Scintilla”, che hanno preso parte alla competizione di Canottaggio non agonistica. Successo di emozioni, tripudio sportivo. E’ il Circolo Savoia a Vincere il Trofeo Terzo Pilastro Internazionale, messo in palio per la seconda edizione delle Sirene di Ulisse 2020. Nutrita la … Leggi su 2anews (Di mercoledì 23 settembre 2020)di: felicità e soddisfazione sui volti dei ragazzi disabili dell’associazione “La Scintilla”, che hanno preso parte alla competizione dinon agonistica. Successo di emozioni, tripudio sportivo. E’ ilre il Trofeo Terzo Pilastro Internazionale, messo in palio per la seconda edizione delledi. Nutrita la …

marrocco52 : @GiuliaGrilloM5S @repubblica Quale linea politica? vi siete venduti alla solita politica e i vostri elettori vi han… - UnTemaAlGiorno : RT @fab_faber: La tua voce come il coro delle sirene di Ulisse m'incatena Ed è bellissimo perdersi in quest'incantesimo. #miRendoContoChe… - iceTeaSince1856 : RT @fab_faber: La tua voce come il coro delle sirene di Ulisse m'incatena Ed è bellissimo perdersi in quest'incantesimo. #miRendoContoChe… - NapoliToday : #Eventi #Sport Le Sirene di Ulisse 2020, al Circolo Savoia il Trofeo Terzo Pilastro Internazionale… - fab_faber : La tua voce come il coro delle sirene di Ulisse m'incatena Ed è bellissimo perdersi in quest'incantesimo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sirene Ulisse Sirene di Ulisse 2020: al Circolo Savoia il Trofeo Terzo Pilastro Internazionale Corriere dello Sport Sirene di Ulisse 2020: al Circolo Savoia il Trofeo Terzo Pilastro Internazionale

Successo di emozioni, tripudio sportivo. E’ il Circolo Savoia a vincere il Trofeo Terzo Pilastro Internazionale, messo in palio per la seconda edizione delle Sirene di Ulisse 2020. Nutrita la ...

Le Sirene di Ulisse 2020, al Circolo Savoia il Trofeo Terzo Pilastro Internazionale

Successo di emozioni, tripudio sportivo. E’ il Circolo Savoia a vincere il Trofeo Terzo Pilastro Internazionale, messo in palio per la seconda edizione delle Sirene di Ulisse 2020. Nutrita la partecip ...

Successo di emozioni, tripudio sportivo. E’ il Circolo Savoia a vincere il Trofeo Terzo Pilastro Internazionale, messo in palio per la seconda edizione delle Sirene di Ulisse 2020. Nutrita la ...Successo di emozioni, tripudio sportivo. E’ il Circolo Savoia a vincere il Trofeo Terzo Pilastro Internazionale, messo in palio per la seconda edizione delle Sirene di Ulisse 2020. Nutrita la partecip ...