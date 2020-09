Regionali, i preti rossi festeggiano lo “scampato pericolo”: “Ora via i dl sicurezza e accoglienza per tutti” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – E’ festa in casa dei «preti rossi» don Biancalani e padre Zanotelli per la mancata spallata leghista all’esecutivo all’indomani delle Regionali che hanno portato un non entusiasmante «3 a 3» per la coalizione di centrodestra. Biancalani si sfrega le mani Biancalani stappa lo champagne per l’elezione di Eugenio Giani del Pd a governatore della Toscana. «Consegnare la regione a politiche populiste portate avanti dalla signora Ceccardi (Lega) – sostiene il prete immigrazionista – per noi sarebbe stata una sconfitta. La tradizione della Toscana è quella della difesa dei diritti umani, dell’accoglienza. Con Enrico rossi sono state fatte leggi ‘samaritane’ per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – E’ festa in casa dei «» don Biancalani e padre Zanotelli per la mancata spallata leghista all’esecutivo all’indomani delleche hanno portato un non entusiasmante «3 a 3» per la coalizione di centrodestra. Biancalani si sfrega le mani Biancalani stappa lo champagne per l’elezione di Eugenio Giani del Pd a governatore della Toscana. «Consegnare la regione a politiche populiste portate avanti dalla signora Ceccardi (Lega) – sostiene il prete immigrazionista – per noi sarebbe stata una sconfitta. La tradizione della Toscana è quella della difesa dei diritti umani, dell’. Con Enricosono state fatte leggi ‘samaritane’ per ...

