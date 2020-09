Recovery fund, non è l'Italia a guadagnarci di più. Lo dice la Bce" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Paese che ci guadagnerà di più dal Recovery fund? La Grecia. Quello che ci rimetterà più soldi? La Germania. E l'Italia? Per la prima volta, il nostro Paese sarà un beneficiario netto di un fondo ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Paese che ci guadagnerà di; dal? La Grecia. Quello che ci rimetterà; soldi? La Germania. E l'? Per la prima volta, il nostro Paese sarà un beneficiario netto di un fondo ...

CarloCalenda : Ci sono miliardi di fondi non spesi perché le misure sono fatte male. Penso al fondo per la ricapitalizzazione dell… - Mov5Stelle : Nei prossimi giorni il lavoro del Governo dovrà concentrarsi sul Recovery Fund Ci sono 209 miliardi di euro da spe… - LegaSalvini : Marco Zanni: altro che pioggia di miliardi dall’Europa, fino al 2027 per l’Italia solo briciole! - Frankf1842 : RT @Mov5Stelle: Nei prossimi giorni il lavoro del Governo dovrà concentrarsi sul Recovery Fund Ci sono 209 miliardi di euro da spendere, p… - erpedrini : RT @durezzadelviver: Sento Scanzi parlare del Recovery Fund, capisco che non ha capito un cazzo e capisco che il Recovery Fund è fatto esat… -