Raccolti 100mila euro per farla operare: Angelica muore a 18 anni per un tumore al cervello (Di mercoledì 23 settembre 2020) I 100mila euro Raccolti per farla operare in Germania non sono serviti per salvarle la vita: Angelica Abate, giovane ragazza siciliana di 18 anni, è morta, dopo aver lottato contro una rara forma di tumore al cervello per circa un anno. Una battaglia sostenuta da tanti italiani che, attraverso GoFundMe, hanno raccolto i 100mila euro per permetterle un'operazione in Germania. L'intervento non è risultato salvifico: Angelica si è spenta a casa sua a Roccalumera, in Sicilia, un mese dopo il rientro dal viaggio all'estero. "Angelica vuole combattere, e noi con lei", scriveva il padre Carmelo nell'appello lasciato ...

