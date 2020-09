Petrucci | “Legge del Governo inapplicabile | soffoca lo sport”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La legge sullo sport, così come è stata concepita dal"è una leggechelo sport". E' il commento del presidente della Federbasket Gianniintervenuto oggi al Consiglio Nazionale del Coni in corso a Palazzo H. Consiglio che si è aperto con un ricordo da parte del presidente del Coni, Giovanni Malagò a Daniele De Santis, l'arbitro ucciso a Lecce all'età di 33 anni: "Non servono altre parole", ha detto il numero uno dello sport italiano. Al termine della discussione dovrà essere approvato un documento condiviso dal mondo dello sport da presentare al: "Condivido il documento al 100% - ha specificato- Sono cinque mesi che lo sport è paralizzato con una bozza di legge che non vede ...