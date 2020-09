Matte0214 : RT @MediasetTgcom24: Pd, Orlando: 'Chiederemo di ripensare il reddito di cittadinanza' #Pd - laltrodiego : ?? #PD, #Orlando: 'chiederemo di ripensare il #RedditoDiCittadinanza' Questo è il #PD! Adesso che ha raccattato i v… - MediasetTgcom24 : Pd, Orlando: 'Chiederemo di ripensare il reddito di cittadinanza' #Pd -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Chiederemo

TGCOM

Il Pd chiederà a Giuseppe Conte e agli alleati di governo di "ripensare il reddito di cittadinanza". Lo ha annunciato il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, aggiungendo: "Chiederem ...22:40Capo d’Orlando, 48enne trovato morto con coltellata alla gola 22:35Covid19 nel Regno Unito, per Boris Johnson “seconda ondata in arrivo” 21:38In Francia 13.215 nuovi casi di Covid19 in 24 ore, ma ...