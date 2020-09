Patrizia De Blanck, l’ex amante svela delle curiosità sulla contessa da Mattino 5 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Oggi mercoledì 23 settembre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Mattino 5. Nello spazio dedicato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 si è parlato della contessa Patrizia De Blanck, uno dei personaggi più chiacchierati del reality show. In collegamento con Federica Panicucci un ex amante della De Blanck. L’uomo aveva raccontato che la concorrente del GF Vip 5 aveva numerosi rapporti confidenziali con più persone, uno al giorno. In effetti, a Mattino 5, Jo Pinter, il nome dell’amante della contessa, ha un po’ confermato la cosa per poi chiacchierare con la conduttrice proprio sulla De Black e sul rapporto che avevano. Jo Pinter, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 settembre 2020) Oggi mercoledì 23 settembre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di5. Nello spazio dedicato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 si è parlato dellaDe, uno dei personaggi più chiacchierati del reality show. In collegamento con Federica Panicucci un exdella De. L’uomo aveva raccontato che la concorrente del GF Vip 5 aveva numerosi rapporti confidenziali con più persone, uno al giorno. In effetti, a5, Jo Pinter, il nome dell’della, ha un po’ confermato la cosa per poi chiacchierare con la conduttrice proprioDe Black e sul rapporto che avevano. Jo Pinter, ...

