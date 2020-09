L’esercito americano pianifica l’invio di quattro divisioni a Taiwan

Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Se la Cina invadee gli Stati Uniti decidono di essere coinvolti, l’esercito degli Stati Uniti dovrebbe essere pronto a schierare decine di migliaia di soldati e migliaia di veicoli pesanti nel paese insulare e “guidare il nemico in mare”, secondo un nuovo audace saggio di Brian Dunn, ex guardia nazionale dell’esercito del Michigan. Il saggio di Dunn è uno dei numerosi pezzi di riflessione a temaese nell’ultimo numero di Military Review , la rivista professionale dell’esercito. Molti pensatori militari americani per decenni si sono tenuti alla larga dal discutere pubblicamente, e specificamente, della possibilità di una guerra tra gli Stati Uniti e la Cina su. Ma con l’escalation dell’aggressione di Pechino nel ...