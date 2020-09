Lazio, Immobile: “E’ il momento più alto della mia carriera. Champions League? Ai tifosi dico…” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Parola a Ciro Immobile.Diversi sono stati i temi trattati dall'attaccante della Lazio e della Nazionale italiana, intervenuto ai microfoni di 'Radio Esercito' a pochi giorni dal debutto degli uomini di Simone Inzaghi contro il Cagliari: dalla Scarpa d'Oro conquistata al termine dell'ultima stagione, agli obiettivi personali e non in vista del nuovo campionato. Di seguito, le sue dichiarazioni."La Scarpa d’Oro era un mio traguardo, un sogno, ci sono andato molto vicino due anni fa e per via di un infortunio ho perso quel treno. Quest'anno ci ha provato il Covid a fermarmi, ma sapevo che i miei compagni mi avrebbero aiutato in tutti i modi. È la soddisfazione più grande della mia carriera, ma a livello di gruppo ne ho avute tante. Abbiamo vinto tanto con la ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 settembre 2020) Parola a Ciro.Diversi sono stati i temi trattati dall'attaccanteNazionale italiana, intervenuto ai microfoni di 'Radio Esercito' a pochi giorni dal debutto degli uomini di Simone Inzaghi contro il Cagliari: dalla Scarpa d'Oro conquistata al termine dell'ultima stagione, agli obiettivi personali e non in vista del nuovo campionato. Di seguito, le sue dichiarazioni."La Scarpa d’Oro era un mio traguardo, un sogno, ci sono andato molto vicino due anni fa e per via di un infortunio ho perso quel treno. Quest'anno ci ha provato il Covid a fermarmi, ma sapevo che i miei compagni mi avrebbero aiutato in tutti i modi. È la soddisfazione più grandemia, ma a livello di gruppo ne ho avute tante. Abbiamo vinto tanto con la ...

