La app di Sportitalia sbarca anche su Amazon FireStick (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sportitalia diventa sempre più a portata di mano degli appassionati di calcio e di sport. Da oggi la sua App ufficiale, già scaricabile gratuitamente per dispositivi Ios e Android e utilizzabile anche attraverso Google Chromecast, sbarca anche su Amazon FireStick aggiungendo così un altro tassello all'offerta dell'emittente diretta da Michele Criscitiello. La App di Sportitalia, sviluppata dagli ingegneri di Kineton, è... Leggi su digital-news (Di mercoledì 23 settembre 2020)diventa sempre più a portata di mano degli appassionati di calcio e di sport. Da oggi la sua App ufficiale, già scaricabile gratuitamente per dispositivi Ios e Android e utilizzabileattraverso Google Chromecast,suaggiungendo così un altro tassello all'offerta dell'emittente diretta da Michele Criscitiello. La App di, sviluppata dagli ingegneri di Kineton, è...

digitalsat_it : La app di #Sportitalia sbarca anche su #AmazonFireStick - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? ECCO LA LETTERA DELL'AVV. MARIA TURCO ?? La legale ha voluto chiarire la sua posizione in meri… - TheAngloItalian : @footballmilan @MilanForever81 @acmilanyouth @MilanTV Lo scorso anno se non erro Sportitalia aveva la Coppa Primave… - TheAngloItalian : @MilanForever81 @acmilanyouth @MilanTV Niente di niente.. ne Sportitalia ne app. TimVision non credo... - dino_andreani : @xyz21271663 Sulla app di solito o su sportitalia -

Ultime Notizie dalla rete : app Sportitalia L'App di Sportitalia sbarca anche su Amazon Firestick Calcio e Finanza La app di Sportitalia sbarca anche su Amazon FireStick

Sportitalia diventa sempre più a portata di mano degli appassionati di calcio e di sport. Da oggi la sua App ufficiale, già scaricabile gratuitamente per dispositivi Ios e Android e utilizzabile anche ...

LIVE TJ - Primavera, ATALANTA-JUVENTUS 0-0 - Petrelli ad un passo dal vantaggio - Diretta Tv su Sportitalia e sulla App.di Sportitalia

67' - Doppio cambio in casa Atalanta: fuori Olivieri, dentro Carrà; out anche Kobasky: al suo posto subentra Italeng. 66' - Tongya va via a Ceresoli in dribbling. Ex Brandizzo atterrato fallosamente.

Sportitalia diventa sempre più a portata di mano degli appassionati di calcio e di sport. Da oggi la sua App ufficiale, già scaricabile gratuitamente per dispositivi Ios e Android e utilizzabile anche ...67' - Doppio cambio in casa Atalanta: fuori Olivieri, dentro Carrà; out anche Kobasky: al suo posto subentra Italeng. 66' - Tongya va via a Ceresoli in dribbling. Ex Brandizzo atterrato fallosamente.