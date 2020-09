Isola dei Famosi, ex naufrago: “Mi hanno minacciato, non è andato in onda” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Luca Vismara, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ha svelato di essere stato minacciato e offeso dai colleghi quando questi non venivano ripresi. L’Isola dei Famosi, dopo i numerosi scandali in cui è stato coinvolto, come il canna gate di Francesco Monte e l’episodio riguardante il presunto tradimento ricevuto da Riccardo Fogli da sua moglie e … L'articolo Isola dei Famosi, ex naufrago: “Mi hanno minacciato, non è andato in onda” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 23 settembre 2020) Luca Vismara, exdell’dei, ha svelato di essere statoe offeso dai colleghi quando questi non venivano ripresi. L’dei, dopo i numerosi scandali in cui è stato coinvolto, come il canna gate di Francesco Monte e l’episodio riguardante il presunto tradimento ricevuto da Riccardo Fogli da sua moglie e … L'articolodei, ex: “Mi, non èin onda” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Olbia, arriva l'isola dei makers: la prima fiera del digitale in Sardegna Gallura Oggi Cagliari festeggia la nuova centenaria: la storia di Maria dal Veneto all’Isola

Il 22 settembre, Maria Pampagnin ha felicemente spento le sue prime cento candeline. Nata in Veneto nel 1920, la donna ha vissuto per un periodo importante in Africa, prima di sbarcare in Sardegna, ad ...

Il 22 settembre, Maria Pampagnin ha felicemente spento le sue prime cento candeline. Nata in Veneto nel 1920, la donna ha vissuto per un periodo importante in Africa, prima di sbarcare in Sardegna, ad ...